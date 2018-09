Temeswarer Umland für Einzelhandel immer attraktiver

Deutscher Discounter eröffnet Filiale in Girok am 13. September

Samstag, 08. September 2018

Temeswar (ADZ) - Der deutsche Einzelhändler Lidl eröffnet am 13. September seine erste Filiale in der Temeswarer Vorstadtgemeinde Girok/Giroc und die achte im Temeswarer Raum. Sechs Discountmärkte betreibt Lidl derzeit in Temeswar, 2016 wurde eine Filiale auch in Dumbrăvița, dem größten Ort im Temeswarer Speckgürtel, eröffnet. Am gleichen Tag werden weitere Filialen in Bukarest und in der Stadt Pantelimon, am Rande der rumänischen Hauptstadt, eröffnet. In und um Temeswar plant Lidl weitere Investitionen, neue Märkte sollen in der Nähe des Hauptbahnhofs, auf der Schager Straße/Calea Șagului sowie auf dem Circumvalațiunii-Boulevard gebaut werden. In Ghiroda, einer weiteren Temeswarer Randgemeinde, baut Lidl bereits, die dortige Filiale könnte bis Jahresende ihrer Bestimmung übergeben werden. Bedingt durch den Bauboom in den Vorortgemeinden Dumbrăvița, Girok, Ghiroda und Sanktandres/Sânandrei wird auch das Temeswarer Umland für internationale Einzelhandelsketten interessant. So ging Kaufland bereits 2011 nach Dumbrăvița, die französische Gruppe Carrefour und der Discounter Profi nach Girok.



Der neue Lidl-Standort in Girok befindet sich auf der Kreisstraße, die von Temeswar in die in den vergangenen Jahren stark gewachsene Gemeinde führt, kurz vor der Eisenbahnlinie. Auf etwa 1300 Quadratmetern bietet Lidl das übliche Warensortiment mit Discountpreisen an. 100 Parkplätze werden den Kunden zur Verfügung stehen.



Die Schwarz-Gruppe, die im baden-württembergischen Neckarsulm beheimatet ist, hatte bereits Mitte der 2000er Jahre seine Kaufland-Sparte nach Rumänien gebracht, doch auf dem heiß umkämpften Tiefpreissegment der Discounter konnte sich Lidl nur nach der Übernahme der etwa 200 Plus-Filialen behaupten. Zurzeit beschäftigt der deutsche Einzelhändler in Rumänien etwa 5500 Mitarbeiter, weltweit sind es 260.000, die in 10.500 Filialen arbeiten.