Vast Resources steigert Kupfer- und Zinkproduktion

Freitag, 24. Februar 2017

Bukarest - Die Gesellschaft Vast Resources hat im letzten Quartal 2016 die Produktion von Kupfer- und Zinkkonzentrat um 44 Prozent beziehungsweise um 371 Prozent in der Mine Mănăila im Vorjahresvergleich gesteigert. Im selben Zeitraum wurden die Produktionskosten um 40 Prozent reduziert. Die Produktion der Mine Mănăila soll weiter modernisiert und ausgeweitet werden. Gleichzeitig sollen in diesem Jahr die Arbeiten in der Mine Băiţa Plai gestartet werden. Desgleichen will Vast Resources ein Programm zur Ökologisierung der Klärbecken in Fâneaţa beginnen. Vast Resources ist seit Mai 2013 in Rumänien präsent. (ADZ)