Weniger Immobilienkäufe im Dezember – aufkeimende Krise?

Mittwoch, 16. Januar 2019

Bukarest (ADZ) - Um 22 Prozent weniger Immobilien sind im Dezember im Vergleich zum November 2018 verkauft worden. Dies teilt das Landesgrundbuchamt in Bukarest mit. 36.190 Immobilien (Gebäude, Wohnungen, Grundstücke, Bau-, Acker- und Waldland) sind im letzten Monat des Jahres 2018 veräußert worden, die meisten in Bukarest (6724) sowie den Kreisen Ilfov (3891) und Temesch/Timiș (2101). Die wenigsten Transaktionen wurden in den Kreisen Gorj (152), Olt (146) und Tulcea (140) registriert. Ackerland wurde vor allem in den westrumänischen Kreisen Temesch (599 Verträge) und

Arad (388) gehandelt, aber auch im Kreis Dâmbovița, wo 590 Mal Ackerland veräußert wurde.



Landesweit sind im Dezember 2018 um fast 20.000 weniger Immobilien als im selben Monat des Jahres 2017 verkauft worden, was von der Wirtschaftspresse als ein erstes Indiz für eine potentielle Immobilienkrise bewertet wird. In Bukarest (fast 5000), dem Kreis Ilfov (1378) und dem Kreis Klausenburg/Cluj (1362) wurden die meisten Immobilien mit neuen Hypotheken belastet, im Kreis Karasch-Severin, in Mehedinți, Covasna und Sălaj registrierte das Grundbuchamt nur wenige solcher neuer Schuldverhältnisse.