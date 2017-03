Weniger Investitionen in der Wirtschaft 2016

Freitag, 10. März 2017

Bukarest (ADZ) - Die Netto-Investitionen in der rumänischen Wirtschaft sind im vergangenen Jahr 2016 um 3,3 Prozent auf geschätzte 70,28 Milliarden Lei im Vergleich zu derselben Zeitspanne 2015 gesunken, teilte das Nationale Institut für Statistik (INS) in Bukarest mit. Rund 43,2 Prozent aller Investitionen und damit 1,4 Prozentpunkte mehr als ein Jahr davor flossen in Maschinen, Anlagen und Verkehrsmittel und 44,8 Prozent in Neubauten (plus 0,3 Prozentpunkte). Der Rest (12 Prozent; minus 1,7 Prozentpunkte) wird in der Statistik bei „anderen Ausgaben“ geführt.

Auf die Industrie entfielen im vergangenen Jahr 2016 rund 33,1 Prozent aller Investitionen. Dienstleistungen und Handel kamen zusammen auf 30,7 Prozent. Im Bausektor landeten 17,9 Prozent der Gesamtinvestitionen, in der Landwirtschaft 4,9 Prozent und in den restlichen Bereichen 13 Prozent. Im vierten Quartal 2016 sanken die Investitionen um 14,9 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2015.