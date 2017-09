Weniger Investitionen in der Wirtschaft im ersten Halbjahr

Dienstag, 12. September 2017

Bukarest (ADZ) - Die Nettoinvestitionen in der rumänischen Wirtschaft sind im ersten Halbjahr 2017 um 0,2 Prozent auf 29,795 Milliarden Lei im Vergleich zu derselben Zeitspanne 2016 gesunken, teilte das Nationale Institut für Statistik (INS) in Bukarest mit. Rund 44,3 Prozent aller Investitionen flossen in Maschinen, Anlagen und Verkehrsmittel, diese sanken um 0,6 Prozentpunkte gegenüber dem ersten Halbjahr 2016. 46,4 Prozent aller Nettoinvestitionen gingen in Neubauten (plus 2,2 Prozentpunkte) und der Rest (9,3 Prozent; minus 10,1 Prozentpunkte zum Vorjahr) wird in der Statistik bei „anderen Ausgaben“ geführt. Auf die Industrie entfielen im ersten Halbjahr rund 34,4 Prozent aller Investitionen. Dienstleistungen und Handel kamen zusammen auf 27,9 Prozent, im Bausektor landeten 25,4 Prozent der Gesamtinvestitionen, in der Landwirtschaft 5,3 Prozent und in den restlichen Bereichen 7,0 Prozent. Im zweiten Quartal 2017 stiegen die Nettoinvestitionen um 1,9 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2016.