Zahl freier Arbeitsplätze im 2. Quartal gestiegen

Freitag, 25. August 2017

Bukarest (ADZ) - Die Zahl der freien Arbeitsplätze ist im zweiten Quartal 2017 im Vergleich zum Vorquartal um 1900 auf 64.100 gestiegen, teilte das Statistikamt INS mit. Die Rate der freien Arbeitsplätze betrug 1,33 Prozent. Mehr als ein Drittel aller unbesetzten Arbeitsstellen (36 Prozent) gingen auf den Staatssektor zurück, 10.600 freie Arbeitsplätze gab es in der öffentlichen Verwaltung, 10.200 im Gesundheits- und Sozialbereich und 2200 offene Stellen im Bildungswesen. In der verarbeitenden Industrie waren knapp ein Viertel aller freien Arbeitsplätze (15.600). Die größte Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt gab es nach Spezialisten in verschiedenen Bereichen.